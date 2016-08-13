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    Джорджевич: «Очень рад забить победный мяч за «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, ставший автором победного гола в матче с «Ростовом» (3:2), поделился своими впечатлениями.

    — Вы вышли, забили, победили. Как ощущения?

    — Конечно, очень рад, что получилось войти в игру и в итоге забить победный мяч. Игра складывалась достаточно непросто, так что я очень рад, что смог помочь команде.

    — Что говорил вам Луческу перед выходом на замену?

    — Говорил, чтобы я забирался как можно глубже, что будет очень много навесов. Так в итоге и получилось — после одного из них я смог забить.

    — С чем, как вы думаете, связаны проблемы в первом тайме?

    — Играть против команд, которые обороняются всем составом, в принципе очень непросто. Слава богу, что мы получили численное преимущество и смогли переломить ситуацию, но нужно уметь противостоять таким соперникам, потому что по ходу сезона мы с ними встретимся еще не раз.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.08.2016 01:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 13 августа 2016, 07:47

      спартак(бердываева)))))ждем автобуса всей командой в своей штрафной

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