Кокорин, Жирков и Витсель выйдут с первых минут в матче с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матча третьего тура чемпионата России. Тренерский штаб петербургского клуба с первых минут на поле выпустит Аксель Витселя, а в нападение отрядит Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Гарай, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио, Витсель, Шатов, Кокорин.

Запасные: М. Кержаков, Рудаков, Анюков, Джорджевич, Рязанцев, А. Кержаков, Ломбертс, Юсупов, Мак, Жулиано.

«Ростов»: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Новосельцев, Кудряшов, Нобоа, Калачeв, Гацкан, Полоз, Бухаров.

Запасные: Медведев, Эзатолахи, Ковалeв, Байрамян, Ерохин.