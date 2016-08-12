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    «Бомбардир» запускает рейтинг доверия к источнику

    Вам надоело, что ряд СМИ, новости с которых появляются на сайте, пишет слишком много недостоверного о вашей любимой команде, тогда вам надо будет внизу новости на вопрос «Вы доверяете этому источнику» ответить «Нет». Если же к данной новости и, соответственно, источнику претензий нет – ставьте «Да».

    Это поможет нам в дальнейшем составить рейтинг доверия к различным СМИ, что скажется и на наполнении «Бомбардира»: кто будет находиться внизу списка оценок – практически перестанет попадать в ленту новостей. Функционал голосования реализован пока только на полной версии сайта. Позже он будет добавлен и на мобильную.

    Вы можете попробовать данную функцию уже в этой новости. Доверяете ли вы «Бомбардиру»?

    Важно: это не рейтинг отдельной новости, а оценка достоверности самого источника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2016 16:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2016, 03:54

      Приветствую, новое всегда интересно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3661

      Владимир С 12 августа 2016, 21:16

      бомбардир лучше бы сделали фантазисту в честь финала олимпиады среди сборных по футболу

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 12 августа 2016, 20:02

      Бомбардир! У вас что - новый пиар-менеджер или выпускающий редактор? Вы же на 95% занимаетесь перепечаткой новостей! Собственно, как и большинство новостных сайтов.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7991

      nik55 12 августа 2016, 18:55

      давно пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 18:16

      Пустое.

      -1
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