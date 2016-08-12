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    Тарасов: «Смена тренера? В «Локо» они почти каждый год меняются»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не видит ничего страшного в том, что команда осталась без главного тренера перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Тереком».

    «У меня не было травмы. Не знаю, почему об этом сказал Черевченко на пресс-конференции после «Томи». Я удивился... Но не говорил на эту тему с Игорем Геннадьевичем. За мою карьеру я работал с 6-7 тренерами. В «Локо» они почти каждый год меняются. Так что к ситуации отношусь как профессионал. Надо готовиться к «Тереку», – сказал футболист.

    Напомним, что на днях команду покинул наставник Игорь Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2016 11:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 августа 2016, 21:11

      Пора продавать .

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 12 августа 2016, 14:41

      Тарасов:" Смена тренера?! Мне все равно! Я готовлюсь к кастингу в Дом 2"))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 12 августа 2016, 14:41

      Тренеры каждый год меняются - а нам по барабану ! -сказал Тарасик

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 12 августа 2016, 13:09

      уже задолбали с этими проблеммами

      0
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