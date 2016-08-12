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  • «Фратрия»: «Выходя на поле, игроки «Спартака» должны понимать, для кого они играют»

«Фратрия»: «Выходя на поле, игроки «Спартака» должны понимать, для кого они играют»

12 августа 2016, 01:20
15

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в преддверии матча третьего тура чемпионата России с «Рубином».

«В связи с последними событиями в «Спартаке» и результатами команды мы считаем необходимым донести нашу позицию. В прошлый четверг «Спартак» в очередной раз позорно вылетел из еврокубков, уступив после первого же раунда кипрскому АЕКу.

В межсезонье на встрече с активом трибуны руководством клуба была озвучена одна из задач, поставленная Дмитрию Аленичеву на предстоящую половину сезона: попадание в групповой турнир Лиги Европы. Этого сделано не было. По этой причине тренерский штаб логично был отправлен в отставку. Это адекватный объем ответственности тренера за неудовлетворительные результаты команды.

В матче с «Крыльями Советов» актив Северной трибуны отказался от поддержки команды. Мы понимаем, что должны были сообщить о решении заранее, но, поверьте, проигрыша АЕКу не ожидал никто, и оно обдумывалось до последнего момента. Молчание было реакцией на проигрыш заведомо слабому сопернику и ту игру, которую показал «Спартак». Мы благодарны тем, кто отнесся к происходящему с пониманием и поддержал нас.

Выходя на поле, футболисты должны понимать, для кого они играют. В матче с «Крыльями» мы одержали победу, хотя могли и упустить ее в концовке. В низком качестве игры команды и заключаются наши основные претензии к игрокам команды. Тренерский штаб понес свою ответственность, но ее должны ощущать и понимать и игроки «Спартака».

Впереди у команды выезд в Казань. Мы считаем, что новый тренер не должен быть оставлен без поддержки из-за ошибок предыдущего штаба, но оставляем за собой право реагировать на происходящее на поле. Это и будет наша мера ответственности для игроков. Если в очередной раз команда будет играть безвольно, то и характер нашей поддержки будет соответствующим. Причем это касается как позиции на трибуне, так и позиции при личном общении с футболистами.

Сейчас самое время для каждого из них выходить и доказывать в каждом матче свое право быть игроком московского «Спартака», – говорится в сообщении «Фратрии».

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тренер Зенита
1470959253
Всё по делу сказано- выходи и доказывай, что ты не безвольное говно, а игрок Спартака!
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swot1205
1470969809
Золотые слова
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nik55
1470975003
пока они отбывают номер а не играют
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Nayturs
1470978699
Какая хорошая позиция и так грамотно составлена
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REDWHITE_
1470980093
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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Врач Зенита
1470980234
Как врач газовой горелки, могу с уверенностью сказать, что Спартак интересней смотрится клуба дзюб.
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mihail200606
1470983339
А за кого они играют? Клуб середняк.. Ниче особого из себя последние лет 15 ниче не представляющий...
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Black Giz
1470983774
Пока они играют за деньги, а не за честь клуба.
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gor77
1470984535
Самое забавное это то, что болельщик может всё то хочет говорить и делать или, что самое смешное, ставить ультиматум. НО. Контракт футболист подписал с клубом, а не с болельщиками. Это просто бизнес. Работа такая. Поэтому, любое высказывание болельщиков - это просто частное мнение, которое НИ КАК не влияет на работу команды, клуба или чего там ещё.
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seawave
1470988952
И от жадности хрю-хрю, и от тупости хрю-хрю)
Ответить
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