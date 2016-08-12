«Фратрия»: «Выходя на поле, игроки «Спартака» должны понимать, для кого они играют»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в преддверии матча третьего тура чемпионата России с «Рубином».

«В связи с последними событиями в «Спартаке» и результатами команды мы считаем необходимым донести нашу позицию. В прошлый четверг «Спартак» в очередной раз позорно вылетел из еврокубков, уступив после первого же раунда кипрскому АЕКу.

В межсезонье на встрече с активом трибуны руководством клуба была озвучена одна из задач, поставленная Дмитрию Аленичеву на предстоящую половину сезона: попадание в групповой турнир Лиги Европы. Этого сделано не было. По этой причине тренерский штаб логично был отправлен в отставку. Это адекватный объем ответственности тренера за неудовлетворительные результаты команды.

В матче с «Крыльями Советов» актив Северной трибуны отказался от поддержки команды. Мы понимаем, что должны были сообщить о решении заранее, но, поверьте, проигрыша АЕКу не ожидал никто, и оно обдумывалось до последнего момента. Молчание было реакцией на проигрыш заведомо слабому сопернику и ту игру, которую показал «Спартак». Мы благодарны тем, кто отнесся к происходящему с пониманием и поддержал нас.

Выходя на поле, футболисты должны понимать, для кого они играют. В матче с «Крыльями» мы одержали победу, хотя могли и упустить ее в концовке. В низком качестве игры команды и заключаются наши основные претензии к игрокам команды. Тренерский штаб понес свою ответственность, но ее должны ощущать и понимать и игроки «Спартака».

Впереди у команды выезд в Казань. Мы считаем, что новый тренер не должен быть оставлен без поддержки из-за ошибок предыдущего штаба, но оставляем за собой право реагировать на происходящее на поле. Это и будет наша мера ответственности для игроков. Если в очередной раз команда будет играть безвольно, то и характер нашей поддержки будет соответствующим. Причем это касается как позиции на трибуне, так и позиции при личном общении с футболистами.

Сейчас самое время для каждого из них выходить и доказывать в каждом матче свое право быть игроком московского «Спартака», – говорится в сообщении «Фратрии».