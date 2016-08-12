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    Геркус: «Перед «Локомотивом» стоят высокие цели и задачи»

    Новый президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о встрече с футболистами московской команды, на которой он озвучил им цели на ближайшее будущее.

    «Я ездил на базу, встречался с людьми. У нас есть список первоочередных задач, которые мы должны решать немедленно. Обсудил сегодня с маркетинговой службой возобновление абонементной программы.

    Провели встречу с игроками на нашей базе, где тренируется команда. Где же еще с ними встречаться? Раньше никогда не общался с командой «Локомотив», поэтому не могу сказать, долго длилась встреча или нет, мне не с чем сравнивать. Я просто представился и рассказал, как мы будем жить дальше. Озвучил высокие цели и задачи, которые стоят перед клубом и командой. Попросил ребят настроиться на работу», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2016 00:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 12 августа 2016, 12:30

      Успеха!

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      Рейтинг: +504

      alex-76 12 августа 2016, 05:57

      Цели-то стоят, но хорошо бы, чтобы они ещё и выполнялись.....

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