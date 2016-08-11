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    «Зенит» готов продать Ломбертса, если получит приемлемое предложение

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов дал понять, что петербургский клуб расстанется с защитником команды Николасом Ломбертсом в том случае, если получит за него приемлемое предложение. Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему бельгийцу проявляет «Бешикташ».

    – Может ли Ломбертс покинуть «Зенит»?

    – У него еще довольно длительный контракт. Но опять же, вспомните ситуацию с Халком – можно продать и купить любого. Если будет приемлемое предложение, мы готовы продать футболиста. Но не забывайте, что любой контракт – взаимная ответственность. Он подписывал соглашение на определенных условиях, которые нужно выполнять. Здесь нет места эмоциям, желаниям – нужно отработать контракт до конца.

    – Мирча Луческу недавно сказал, что футболисты стали очень дорогими...

    – Не стоит рубить сплеча. Новая команда, он видит потенциал игроков... Луческу – гиперопытный тренер. И он способен принять все правильные решения в этой ситуации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 21:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 12 августа 2016, 01:37

      Осталось 20 дней, начинается реклама футболистов на выход.
      Витсель, Гарай, Ломбертс

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > SARSAD 12 августа 2016, 08:46

      Витсель сказал что точно еще на сезон задержится в Зените,

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 августа 2016, 00:42

      Да знаем мы , что готов, с июня уже эта информация идёт, видимо подогревают интерес к нему, чтобы продать подороже

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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 12 августа 2016, 00:03

      а кто его купит?

      -1
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