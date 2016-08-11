«Вест Бромвич» претендует на Бентеке

«Вест Бромвич» намерен побороться за нападающего «Ливерпуля» Кристиана Бентеке. Бельгиец рассматривается «дроздами» в качестве альтернативы Саидо Бераино, который может сменить клуб в нынешнее трансферное окно.

Конкурентом «Вест Брома» в споре за 25-летнего игрока является «Кристал Пэлас», правда, руководство красных уже отклонили одно предложение лондонцев в размере 25 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Бентеке принял участие в 29 поединках АПЛ, записав в свой актив девять голов и три результативные передачи.