Митрофанов: «Зениту» не поступало никаких предложений от «Ювентуса» по трансферу Витселя»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с возможным уходом из клуба хавбека Акселя Витселя. По его словам, петербуржцы на получали никаких предложений от «Ювентуса» по трансферу 27-летнего игрока, несмотря на регулярно появляющуюся в СМИ информацию. Напомним, по данным различных источников, «старая синьора» готова заплатить за бельгийца от 18 до 24 миллионов евро.

– Не лучше ли продать Витселя, чем отпускать бесплатно через год? За него предлагают хорошие деньги.

– Какие?

– 20-25 миллионов.

– Если вы лично готовы заплатить 25 миллионов, я его продам вам.

– Но в прессе говорят, что такие деньги предлагает «Ювентус». Называют другие клубы...

– А если мы назовем «Ред Булл Нью-Йорк»? «Ювентус» не готов платить деньги за Витселя. Могут называться любые суммы, но предложения от туринцев «Зенит» не получал. Вы рассуждаете категориями слухов.

– Не опасаетесь, что Витсель снизит требования к себе в оставшийся по контракту год?

– У нас есть 20 дней до закрытия трансферного окна и есть понимание, какие игроки могут его заменить. Если мы увидим, что он снизил требования к себе – Витсель окажется на скамейке.

– Вчера он заявил, что готов провести еще год в «Зените».

– Поэтому я и не верю в то, что он снизит требования к себе. Витсель – профессионал. Кроме того, есть такое понятие, как амортизация игрока. «Зенит» в любом случае не получит убытка от ухода Витселя. Иногда эффективнее получить спортивный результат, а не деньги.