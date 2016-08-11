Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов – новый главный тренер сборной России

    На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден новый главный тренер сборной России. Как и сообщалось СМИ ранее, им стал экс-наставник «Спартака», «Динамо», «Терека», «Амкара» и «Легии» Станислав Черчесов. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на два года.

    Напомним, что в число кандидатов на вакантную должность также входили Курбан Бердыев, Сергей Семак и Александр Бородюк. Предыдущий наставник Леонид Слуцкий покинул кресло рулевого по окончании чемпионата Европы во Франции.

    «Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера России

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2016 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии172
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 12 августа 2016, 11:54

      Согласен, на данном этапе,если можно так сказать))) развития ))), нашего футбола самый адекватный выбор!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 августа 2016, 10:30

      удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 августа 2016, 09:17

      Из всех статей, что есть на сайте, складывается не очень хорошее впечатление о нем! Посмотрим, деваться то некуда...
      Слуцкому тоже все были рады...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 августа 2016, 09:08

      Удачи ему. Надеюсь он сможет расшевелить этих мертвецов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 12 августа 2016, 08:51

      надеялся будет Бердыев,но Черчесов тоже хороший тренер,и он сейчас на пике своей тренировочной карьеры,думаю что-то должно получиться и получиться неплохо!..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 08:17

      Я конечно надеялся, что Бердыев пойдет в сборную, он идеальный кандидат т.к в нашей сборной игру нужно от обороны делать, как (Греция в 2004, Исландия и т.д) вот тогда может быть и будет результат на ЧМ, наша сборная не в состоянии в таком составе играть в атакующий футбол против: Германии, Испании, Франции, Португалии и т.д......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 12 августа 2016, 06:57

      Класс!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 12 августа 2016, 06:25

      с назначением

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 12 августа 2016, 06:20

      Получится - не получится, увидим..
      Но, в любом случае Стасу - удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 12 августа 2016, 04:09

      Этим амебам никто и никогда не поможет!!! Пока эти бездари не будут получать 15-20 тысяч рублей хорошей каши не сварить!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11