«Манчестер Юнайтед» подтвердил трансферы МакНэйра и Лава в «Сандерленд»

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансферах защитников Патрика МакНэйра и Дональда Лава в «Сандерленд». Сумма и сроки контрактов не сообщаются.

«Удачи МакНэйру и Лаву, перешедшим на постоянной основе в «Сандерленд», – написано на официальной странице «красных дьяволов» в Twitter.

В прошедшем сезоне МакНэйр принял участие в восьми поединках чемпионата Англии, а Лав записал в свой актив лишь один неполный матч.