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    Амбарцумян: «В ЦСКА мало доверяют молодым футболистам»

    Полузащитник «Мордовии» Армен Амбарцумян рассказал о том, почему принял решение уйти из молодежной команды ЦСКА.

    – Больше трех лет ты отыграл в молодежной команде ЦСКА. Была ли возможность пробиться основной состав?

    – Учитывая мою позицию на поле, шансов было совсем немного. Тогда в армейском клубе мало доверяли молодым футболистам. Особенно, если это касалось опорной зоны или в целом центра поля. Акцент, в основном, делался на опытных игроков.

    – После ЦСКА ты перебрался во второй дивизион.

    – Да, тогда не получилось найти себе команду в первой лиге, и было решено продолжить работу в пензенском «Зените». Отыграл там сезон, а потом пригласили в Армавир.

    – Прошедшей весной твой агент говорил, что у тебя были предложения от клубов РФПЛ.

    – Предложение было, но не сложилось. Когда сезон уже закончился, мне сказали, что есть вариант с «Мордовией». Я немного подумал и согласился. Уже тогда знал, что в команде собираются очень хорошие игроки. Да и до дома мне отсюда не так далеко ехать.

    Источник: ФК «Мордовия»

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    11.08.2016 11:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 августа 2016, 22:33

      В ЦСКА доверяют Карасёву, ага.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 августа 2016, 14:41

      Всё верно, лё ня на результате только и держится в этом клубе интересов

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 августа 2016, 13:14

      У нас молодежь очень часто играть перестаёт,когда её в основу ставят,а коням нужны результаты,вот и покупают игроков

      -2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 августа 2016, 13:09

      да, молодёжи там тяжело пробиться...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 августа 2016, 12:19

      С головой не дружишь, вот и болтаешь, что в голову тебе влезет.

      -2
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      Рейтинг: +532

      Бан 11 августа 2016, 12:02

      Кто такой Амбарцумян? Что он сделал в футболе? Где себя проявил?
      Никому ничего не известно, но похоже сам переросток уже считает себя вправе обсуждать политику одного из топ-клубов.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 11 августа 2016, 11:57

      В Динамо в прошлом сезоне доверяли молодым футболистам. Результат известен...

      2
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