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    Агент Ломбертса: «Бешикташ» в ближайшее время сделает конкретное предложение «Зениту»

    Сантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».

    «Бешикташ» действительно намерен приобрести Николаса и в ближайшее время планирует сделать конкретное предложение «Зениту» сразу, как только клубы найдут взаимопонимание по поводу его трансферной стоимости.

    Думаю, что предложение будет сделано на отличных условиях для 31-летнего центрального защитника. При этом я уверен, что мистер Луческу не будет иметь каких-либо проблем в случае ухода Николаса», – заявил Верхлуст.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2016 20:52
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