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Игроки сборной Бразилии недовольны привилегиями Неймара

10 августа 2016, 10:55
5

Очередная волна критики обрушилась на капитана сборной Бразилии Неймара. В этот раз помимо критики со стороны болельщиков и журналистов, свое недовольство выразили и его партнеры по команде, сообщает UOL. Все недовольны тем, как провел две первые встречи олимпийского футбольного турнира футболист «Барселоны». Матчи со сборными ЮАР и Ирака завершились нулевой ничьей. Так, во на встрече со сборной Ирака бразильские болельщики скандировали имя игрока женской сборной Бразилии Марты в тот момент, когда мяч попадал к Неймару.

Недовольство футболистов бразильской сборной связано с тем, что Неймар пользуется привилегиями у главного тренера команды Рожерио Микале. Это стало причиной для нового прозвища для него – Президент. Слова Микале перед стартом Олимпиады о том, что сборная должна сделать все, чтобы Неймар чувствовал себя счастливым человеком, поскольку в этом случае команда также будет в хорошем состоянии, не добавили положительных эмоций остальным футболистам команды, кроме негативных.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Бразилия Неймар
Комментарии (5)
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Тraumtanzеr
1470816048
Недовольны?Он один должен тащить?Судя по кубку америки, там днори одни.
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VGreen
1470817053
"не добавили положительных эмоций остальным футболистам команды, кроме негативных." тогда уж вторую часть предложения надо убрать или в первой указать "не добавили никаких эмоций"
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Димон Алма-Ата
1470817080
Все, сейчас обидеться объявит о завершении карьеры и будут потом всей страной уговаривать вернуться.
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Chernyi Lis
1470817383
у нас всей командой не довольны...там одним только..
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