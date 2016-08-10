Игроки сборной Бразилии недовольны привилегиями Неймара

Очередная волна критики обрушилась на капитана сборной Бразилии Неймара. В этот раз помимо критики со стороны болельщиков и журналистов, свое недовольство выразили и его партнеры по команде, сообщает UOL. Все недовольны тем, как провел две первые встречи олимпийского футбольного турнира футболист «Барселоны». Матчи со сборными ЮАР и Ирака завершились нулевой ничьей. Так, во на встрече со сборной Ирака бразильские болельщики скандировали имя игрока женской сборной Бразилии Марты в тот момент, когда мяч попадал к Неймару.

Недовольство футболистов бразильской сборной связано с тем, что Неймар пользуется привилегиями у главного тренера команды Рожерио Микале. Это стало причиной для нового прозвища для него – Президент. Слова Микале перед стартом Олимпиады о том, что сборная должна сделать все, чтобы Неймар чувствовал себя счастливым человеком, поскольку в этом случае команда также будет в хорошем состоянии, не добавили положительных эмоций остальным футболистам команды, кроме негативных.