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    «Ростов» к ближайшим матчам будут готовить Кириченко и Кафанов

    Заместитель генерального директора «Ростова» Юрий Дорофеев рассказал журналистам о том, что команду к ближайшим матчам будут готовить Дмитрий Кириченко и Виталий Кафанов, которые были помощниками Курбана Бердыева.

    «Для нас сейчас главное — подготовка к трем ближайшим матчам: двум встречам с «Аяксом» в Лиге чемпионов и игре с«Зенитом» в чемпионате России. Ни один тренер, будь он самого высокого класса, не может прийти и с чистого листа за два дня подготовить команду.

    Верим, что штаб Бердыева поможет футболистам хорошо подготовиться к играм, а сами ребята соберутся и покажут в ближайших трех матчах хороший футбол», — сказал Дорофеев.

    Источник: Р-Спорт

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    09.08.2016 10:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 9 августа 2016, 12:26

      Ждём в гости.....

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      Рейтинг: +7

      df4fhghr 9 августа 2016, 12:26

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 9 августа 2016, 10:49

      Эх,КББ :( Это прощальные по сути игры..дальше скорее всего весь штаб Бердыева уйдет...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > balaton78 9 августа 2016, 18:37

      К бабке не ходи

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 августа 2016, 10:47

      Надеюсь ребята покажут достойную игру.

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      Рейтинг: +31

      iglls73 9 августа 2016, 10:24

      Без Азмуна с Зеней ничего не получится, увы.......

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