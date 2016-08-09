«Реал» и «Севилья» сойдутся в битве за Суперкубок УЕФА

Мадридский «Реал» и «Севилья» сегодня, 9 августа, определят обладателя Суперкубка УЕФА. Играй пройдет в норвежском городке Тронхейм. Отметим, что для обеих команд это будет первый официальный матч сезона.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Также «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45, не пропустите!