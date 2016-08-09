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    Беленов: «Врба – сильный тренер»

    Вратарь «Анжи» Александр Беленов рассказал о том, как наставник команды Павел Врба отреагировал на поражение своих подопечных в игре с «Амкаром» (0:2). Напомним, что встреча проходила в рамках 2-го тура РФПЛ.

    – Вам удалось отбить во втором тайме пенальти и на какое-то время оставить команду в игре. Часто удается отражать 11-метровые в официальных матчах, на тренировках?

    – Удается, но специалистом по пенальти себя не назвал бы. Да и какой бы ты ни был специалист, если игрок уверенно пробивает – в верхний угол сильно – ничего не сделаешь.

    – Гадали или по удару стояли?

    – Секрет фирмы (улыбается).

    – С ЦСКА, по мнению Врбы, вы сыграли на пределе сегодняшних возможностей. А в игре с «Амкаром» насколько были далеки от своего максимума?

    – Думаю, «Амкар» по составу, по уровню организации не превосходит «Анжи». Поэтому, естественно, такой счет – это итог череды ошибок.

    – Главный тренер «Анжи» производит впечатление интеллигентного и демократичного наставника. А напихать может?

    – В принципе, вчера в раздевалке это и было (смеется). Разговоры на повышенных тонах, разумеется, внутри команды остаются. Могу сказать, что Врба – сильный тренер. Он это доказал своей работой в Чехии и со сборной. Нам надо перестраиваться, более внимательно слушать его и постараться как можно скорее наладить командную игру, потому что собраны индивидуально хорошие футболисты. Но сборы были не такие долгие, чтобы мы наладили какие-то тактические моменты, притерлись друг к другу.

    Надеюсь, через игры процесс пойдет намного быстрее.

    Источник: ФК «Анжи»

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    09.08.2016 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 августа 2016, 13:14

      Напихал по-чешски))

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    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 9 августа 2016, 10:35

      Ну, так и притирайтесь друг к другу быстрее. Времени на раскачку нет, чемпионат в разгаре.

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