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    Ещенко: «Болельщики «Спартака» должны быть довольны»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, ставший автором победного гола в матче против «Крыльев Советов» (1:0), поделился своими впечатлениями после игры.

    «Забивать приятно. Последний раз отличался еще в «Анжи», когда ударом с 30-и метров забил «Краснодару». Хорошо, что победили, но нам нужно было забивать раньше – еще в первом тайме, когда игра шла и многое получалось. А так тянули до последнего.

    Думаю, болельщики, в целом, должны быть довольны – мы создали много моментов. Но хромала реализация. Забей мы пять мячей, все были бы довольны.», – заявил Ещенко.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.08.2016 01:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +107

      nikita08 9 августа 2016, 15:36

      ещен молодец

      0
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      Рейтинг: +438

      gennadiy 9 августа 2016, 11:43

      Ну такого позорища я давненько не видел.Столько моментов и всего один гол и то еле еле.Просто колхозники, а не мастера.

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann > gennadiy 9 августа 2016, 14:05

      Это не колхозники, не надо оскорблять тружеников сельского хозяйства.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2016, 09:36

      Крыльям немного не повезло, забей они один гол, а возможность такая была и Спартак в глубоком отсосе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > vladimir-7 9 августа 2016, 11:15

      Это Спартаку не везло весь первый тайм-реализуй они все свои моменты...................

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 августа 2016, 08:45

      Великий Спартак, это не какой-нибудь средненький Бомжатник!

      2
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      Рейтинг: +11214

      alp > REDWHITE_ 9 августа 2016, 12:38

      а чем он велик?

      0
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      ...
      Рейтинг: +44

      AlMann > alp 9 августа 2016, 14:03

      Количеством потребляемых кормов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      AlMann 9 августа 2016, 08:33

      В свинарнике повод для радости?

      -3
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      Рейтинг: +11214

      alp > AlMann 9 августа 2016, 12:39

      считай, копа дель соль в кармане!

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 9 августа 2016, 06:25

      В первом тайме был просто фурор ну всех рассмешили

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 9 августа 2016, 05:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, дома обыграли двух слабых соперников )))) радуйтесь свинюшки ))))

      -6
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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита > Алексей1988 9 августа 2016, 05:41

      Так мы хотя бы очки с всякими анжами и уфами не теряем. И конечно же мы радуемся нашему лидерству в чемпионате!

      5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Алексей1988 9 августа 2016, 05:46

      кучу моментов запороли,соперник слабый был,это да,но игра то в целом зрелищной и интересной была(никто подарков от судьи не ждал,вату не катал перепасами назад).смотреть матч было очень интересно,хоть и концовка валидольная.а ты не грусти,алёша)

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 9 августа 2016, 03:10

      Мы не довольны. Много упущенных моментов и много моментов у наших ворот.

      3
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      Рейтинг: +320

      ваавва 9 августа 2016, 02:27

      Ну да с таким максимумом нынешний зенит точно бы грохнули:D

      -3
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      Рейтинг: +320

      ваавва 9 августа 2016, 02:18

      Выйграете титул или хотя бы выйдите лигу чемпионов будем довольны, а чему тут радоваться победе над Крыльями с кучей не реализованных моментов!

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