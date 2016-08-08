«Ювентус» готов пойти на уступки «Зениту» по трансферу Витселя

Продолжаются переговоры между «Ювентусом» и «Зенитом» относительно трансфера полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя. Футболист является приоритетной трансферной целью итальянцев нынешним летом после того, как клуб не смог договориться о переходе другого центрального полузащитника Андре Гомеша.

«Ювентус» готов выложить за Витселя 18 миллионов евро, но «Зенит» хочет получить за него не менее 25 миллионов. Сам бельгиец ранее заявлял, что хочет играть именно в составе «Юве». После продажи Поля Погба туринцы готовы пойти на уступки, чтобы ускорить переговоры с «Зенитом».