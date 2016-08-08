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  • «Ювентус» готов пойти на уступки «Зениту» по трансферу Витселя

«Ювентус» готов пойти на уступки «Зениту» по трансферу Витселя

8 августа 2016, 14:47
8

Продолжаются переговоры между «Ювентусом» и «Зенитом» относительно трансфера полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя. Футболист является приоритетной трансферной целью итальянцев нынешним летом после того, как клуб не смог договориться о переходе другого центрального полузащитника Андре Гомеша.

«Ювентус» готов выложить за Витселя 18 миллионов евро, но «Зенит» хочет получить за него не менее 25 миллионов. Сам бельгиец ранее заявлял, что хочет играть именно в составе «Юве». После продажи Поля Погба туринцы готовы пойти на уступки, чтобы ускорить переговоры с «Зенитом».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (8)
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Пабло6
1470658611
гуд
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richi
1470661183
Развели МЮ на деньги, а 25 мультов жалко.
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MetaL0maN
1470662020
Наконец Зенит начал торговаться на трансферном рынке... Правда, судя по распродаже - вошли во вкус... Чую что ждет новая волна плак-плак про денюжки наших бабушек, ибо готовит Зенит крупную покупку, а распродажа для финансового файр плея.
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Ужас Мудко
1470663423
Странно продают Погба за 120,а за Витселя жалко 25,значит не так он им и нужен.
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Garrincha58
1470666543
Итальяшки за лиру удавятся, капиталисты умеют бабки считать. Это не наши крохоборы им наплевать на бабло ведь не свои а государственные поэтому так всегда разбрасываются. Своими бы не кидались направо и налево, зарплаты бы не платили всяким мажорам Кокориным да Дзюбам, разве хоть один уважающий себя клуб стал бы этим дармоедам платить по 3-4 ляма евриков а главное ведь не за что, а потому что не свои не жалко.
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geragera
1470810387
витсель не стоит таких денег разве что в китай одувана сплавить
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