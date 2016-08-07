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    Слуцкий: «Играли в сложных погодных условиях, но таков регламент»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от матча против «Оренбурга» (1:0)

    – Было очень жарко. Не считаете, что можно было подвинуть начало игры на еще более позднее время?
    – Какой сейчас смысл говорить? Мы уже сыграли. Да, в сложных погодных условиях, но таков регламент. Хорошо, что и так подвинули на пару часов. Если бы этого не случилось, трудно представить, что могло быть.

    – Как вам стадион и поле?
    – Давайте будем откровенными: бывали мы на лучших стадионах и играли на более качественных полях. В плане инфраструктуры вам есть, куда расти. Уверен, в этом плане будут серьезные подвижки.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.08.2016 19:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 8 августа 2016, 10:06

      Судя по первым играм все плохо-нападения нет совсем!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 августа 2016, 09:17

      Зачем назначают игры в самую жару, почему не назначить игру вечером,
      когда люди приедут с дачи и жара спадёт, ведь это касается всех команд.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      veksill 7 августа 2016, 21:20

      дворовой футбол...этот наш чемп

      -1
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 7 августа 2016, 21:12

      Нытики , выехали за счет судьи

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Беспринципный Дима 8 августа 2016, 09:18

      Вы уже совсем уехали!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 августа 2016, 20:44

      ЦСКА должен был проиграть.

      -3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Zeff 8 августа 2016, 00:58

      соси дальше Зенит

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 8 августа 2016, 09:20

      ЦСКА никому не должен

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > vladimir-7 8 августа 2016, 15:26

      ЦСКА всем должен за купленные чемпионства.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > _Kesh_Suntar_ 10 августа 2016, 02:25

      ЦСКА сосёт и сосёт, и сости будет.

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 августа 2016, 20:03

      В командах Слуцкого ни тактики, ни мысли, ни индивидуальных действий, Вся команда не знает , что делает. Как тренер ноль полный. Хорошо качается - похож на Лобановского.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zenit888 7 августа 2016, 20:11

      А ты смотрел эту игру?

      -1
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      Рейтинг: +5

      MONSTERqq 7 августа 2016, 19:57

      у слуцкого всегда отговорки блять! сам накосячил так сука признайся а не на погоду вали!

      2
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 7 августа 2016, 19:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хряк ты ещё не на свиноферме????-Сборную обгадил ,теперь ЦСКА ,давай ,давай.

      -4
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