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    Юсупов: «Зениту» нужно немного времени, чтобы приспособиться в новым требованиям»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов поделился ожиданиями от гостевого матча второго тура чемпионата России с «Уфой».

    — Мы привыкли видеть «Зенит» как самую результативную команду чемпионата, но в двух последних матчах был забит лишь один мяч и создано не очень много моментов. Это трудности становления?

    — Да, новые требования, новая игра. Нам нужно немного времени, чтобы приспособиться к требованиям, чтобы создавать моменты и забивать больше голов.

    — Чувствуете разницу в требованиях Виллаш-Боаша и Луческу?

    — Конечно, чувствуем. Сейчас больше контроля мяча. Статистика говорит сама за себя: мы владеем больше мячом. С ЦСКА было чуть лучше, с «Локомотивом» — чуть хуже. Мы не до конца наиграли связи. Со временем все это будет.

    — «Локомотив» показал пример, как можно «сушить» игру с «Зенитом». Нет ли опасения, что и другие команды последуют его примеру? Как с этим бороться?

    — В том году против нас так же играли. Будем приспосабливаться, несмотря ни на что, забивать в начале игры, чтобы не было такого, что соперник всей командой обороняется

    — Ваша позиция на поле насколько сильно изменилась?

    — Две игры я играл в центре, чуть повыше. Нет особой разницы — чуть повыше или пониже. Для меня ничего сильно не поменялось.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.08.2016 07:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 августа 2016, 07:14

      До следующего сезона.

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