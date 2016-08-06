Бонуччи и Хедира приступили к тренировкам в общей группе «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и хавбек Сами Хедира приступили к тренировкам наравне с остальными игроками «бьянконери». Отметим, что 29-летний немец вернулся в общую группу по завершении восстановления от травмы приводящей мышцы бедра.

Сообщается, что оба игрока смогут принять участие в товарищеском поединке против «Вест Хэма» в ближайшее воскресенье.

В минувшем розыгрыше Серии А Хедира провел 20 встреч, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Бонуччи отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 36 матчах.