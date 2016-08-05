Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Бьязи входит в число кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

    Наставник сборной Албании Джанни Де Бьязи рассматривается руководством «Спартака», как одни из кандидатов на пост главного тренера. 60-летний итальянец руководит «горными орлами» с 2011 года. Также в своей карьере специалист возглавлял «Карпи», «Модену», «Брешиа», «Торино», «Леванте» и «Удинезе».

    Сегодня сообщалось, что красно-белые обратили свой взгляд на итальянский рынок в поисках нового главного тренера после ухода Дмитрия Аленичева. На данный момент функции наставника возложены на тренера защитников Массимо Карреру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 августа 2016, 20:19

      Из грязи в князи мы с Де Бьязи?
      Ну, хотя бы для кричалок подходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 20:12

      норм-жесткий коуч...ток дать ему карт-бланш.... мочить наших звездунов ногами тогда он не повторит Эмери

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 5 августа 2016, 20:10

      Бля, каким местом они там думают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2016, 20:05

      Совершенно секретно. Особой важности. Федуну. После прочтения - съесть!

      Из действительно сильных зарубежных тренеров сегодня свободен пока только один - Руди Гарсия. И исповедует он атакующий футбол с контролем мяча. Но я бы не рисковал.... И договорился бы с Черчесовым... Россия-с-с-с-с...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11