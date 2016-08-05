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    Панченко: «В ЦСКА я провел два незабываемых сезона, но теперь нужно выводить «Динамо» в РФПЛ»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Динамо», подчеркнул, что опыт выступления за армейский клуб дал ему очень многое.

    «В ЦСКА я провел два незабываемых сезона, и это, конечно, огромнейший опыт. Со мной рядом играли ребята, представляющие, кажется, более десяти сборных с разных уголков мира. Колоссальный опыт. Согласен, что играл не так много, но тренироваться тоже было полезно. Когда Акинфеев спас команду в концовке последнего матча прошлого сезона с «Рубином», это были неописуемые чувства. Игорь – молодец, спас нас в нужный момент. В принципе он всегда спасал.

    Мы профессионалы, и настрой у меня всегда сумасшедший, потому что я не люблю проигрывать. Думаю, так скажет любой спортсмен. В принципе ФНЛ – это хороший турнир, главное сейчас – игровое время, и надо с «Динамо» выйти в Премьер-лигу», – сказал Панченко.

    Источник: YouTube

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    05.08.2016 17:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 7 августа 2016, 12:43

      Два незабываемых сезона на скамейке.
      Это сильно!
      Теперь в моем проекте Дзюба будет по арендам ходить.
      Так и не смог заиграть Великий Дзюба...

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 6 августа 2016, 21:12

      щас заматереет в ФНЛ и в ЦСКА глядишь заиграет

      1
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      Рейтинг: +11

      boing 6 августа 2016, 16:45

      главное заниматься любим делом, а не на лавке.

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