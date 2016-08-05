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    Березовский: «Панченко в «Динамо» стоит особняком»

    Тренер вратарей «Динамо» Роман Березовский рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон ФНЛ, а также отметил потрясающую игру нападающего бело-голубых Кирилла Панченко.

    — После вылета «Динамо» из Премьер-лиги и до старта нового сезона прошло немного времени. Что поменялось в команде? За счет чего удалось снять психологическое напряжение и удачно стартовать в ФНЛ?

    — Думаю, прежде всего руководство приняло правильное решение насчет тренерского штаба. Селекция также прошла удачно. Взяли ребят в хорошем футбольном возрасте и крайне мотивированных. Ну и, пускай не звучит банально, под руководством Юрия Калитвинцева очень хорошо провели сборы. Все это позволило удачно начать сезон и выйти на первое место.

    — А руководство после вылета встречалось с командой, объясняло, куда клуб будет двигаться дальше?

    — Да, было специальное собрание. Сказали, что, естественно, клуб продолжит жить, нужно вернуться в Премьер-лигу и ставить там амбициозные цели. Команда не будет обделена вниманием. Просто сменился вектор развития.

    — Из новичков заблистал Панченко. Пять голов в пяти матчах.

    — Кирилл в данный момент вообще стоит особняком. По прошедшим матчам явно было видно, что он слету стал одним из лидеров нашей команды. И не только своей игрой, но и профессиональным отношением к делу. Я очень рад, что такой воспитанный молодой человек пришел в «Динамо».

    — Перед сезоном вы решили сделать ставку на Антона Шунина, отпустив из команды Владимира Габулова. Про хороший потенциал Шунина говорили всегда. Вы как тренер вратарей довольны его игрой?

    — Я думаю, что каждый спортсмен и тренер постоянно чуть-чуть недоволен. Именно это дает новые силы развиваться. То же самое относится к Шунину. Рад, что он неплохо провел стартовые матчи. Хочу, чтобы он прогрессировал дальше – есть куда. Сейчас очень хороший микроклимат во вратарском цехе. Есть еще опытный Сергей Нарубин. Плюс молодой Игорь Лещук, который залечивает травму. У него очень хороший потенциал.

    — Что главный тренер Калитвинцев пытается менять в игре «Динамо» по сравнению с временами Кобелева?

    — Юрий прежде всего очень основательно подходит к изучению соперника, чтобы минимизировать риски. Ребята стараются все его пожелания выполнять. Получается пока неплохо. Калитвинцев сторонник более гибкого футбола – быстрый переход из обороны в атаку и наоборот. Конечно, от соперников мы отталкиваемся, но самое главное — поставить свою собственную игру.

    — Вы много лет провели в российском футболе в качестве игрока. В составе «Химок» поиграли в том числе в ФНЛ. Уровень футбола в этой лиге в какую сторону изменился за это время?

    — Выше он не стал точно. Скорее, даже где-то упал. Но сейчас изменилась специфика. Нет спаренных матчей – несколько игр дома, несколько на выезде. Так гораздо удобней и правильней.

    Источник: Спортфакт

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    05.08.2016 12:19
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