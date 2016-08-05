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    Бериша сыграл свадьбу в Косово

    Хавбек «Анжи» Бернард Бериша сыграл свадьбу. Церемония бракосочетания прошла на родине футболиста в Косово.

    «24-летний полузащитник «Анжи» в паузе между турами чемпионата с согласия клуба отправился на родину, где и состоялось свадебное торжество. Свадьба Бернарда и его избранницы Хашиме прошла в городе Печ в Косове. Футбольный клуб «Анжи» поздравляет счастливую пару и желает молодоженам долгой счастливой жизни! Уже завтра Бериша присоединится к команде», – говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    05.08.2016 06:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      15426378s 5 августа 2016, 11:32

      невеста похожа на Надежду Кадышеву.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 августа 2016, 10:45

      А ещё впереди скромная Дагестанская свадьба на 500 человек)))

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