Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Монако»: «Хотели купить Кокорина, но теперь не хотим даже говорить о нем»

    Вице-президент «Монако»​ Вадим Васильев дал понять, что его клуб был заинтересован в покупке нападающего Александра Кокорина, но после инцидента с вечеринкой интерес к 25-летнему россиянину пропал.

    – Не так давно вы признались, что до перехода Александра Кокорина в «Зенит» интересовались возможностью его приобретения, но «не сложилось по ряду причин». Эта причина – зарплата, которую он просил?

    – Думаю, сейчас, после известных событий, эту тему даже не хочется обсуждать. Зато человек у всех в России уже твердо ассоциируется с Монако.

    – Но точно не с футбольным клубом «Монако». Если бы в подобную историю попал игрок «Монако», он был бы как-то наказан клубом?

    – Безусловно. И жестко. Такое недопустимо.

    – А в период интереса к Кокорину вы успели с ним лично пообщаться?

    – Нет. Фабио Капелло в бытность главным тренером сборной России очень высоко нам о нем отзывался. На одной конференции в Дубае итальянец обратил наше внимание на него, и потом мы его отслеживали. Но до конкретных переговоров дело не дошло. У него была, на мой взгляд, завышенная зарплата, ну а сейчас это вообще неактуально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2016 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sergey25121993 4 августа 2016, 23:36

      Кто такои кокорин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 4 августа 2016, 22:59

      Инфантильный мальчик с большим удом никому не нужен
      окромя блядей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Жека 35 4 августа 2016, 22:17

      Доигрался парниша...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 августа 2016, 22:04

      аааа канечно кому такое нужно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 4 августа 2016, 21:47

      ...через 2 года закончится его контракт и он даже кайрату не пригодится

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 4 августа 2016, 21:45

      Странно, что этот конфетный Кока заинтересовал какой-то забугорный клуб...)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      vhook1 4 августа 2016, 21:25

      в спартаке ему самое место, там любят лузеров...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 4 августа 2016, 21:23

      Это надо, так дёшево просрать карьеру.... ДЕБИЛ редчайший....

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус > hunta 4 августа 2016, 22:05

      а че ему? он в зеньке бабло зашибает на всю жисть хватит,а потом обратно в динамо в фнл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2855

      nemolod 4 августа 2016, 21:11

      Тоже нашел у кого спрашивать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 августа 2016, 20:47

      А кому нужен этот пидараз???

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > Клим Чугункин. 4 августа 2016, 21:02

      думаешь у нас пидарасов мало?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11