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Селюк: «Анжи» подставил Траоре с судебными приставами»

4 августа 2016, 18:11
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на несколько вопросов о своем клиенте – Ласине Траоре. Напомним, этим летом футболист перешел в московский ЦСКА на правах аренды. В частности, агент заявил, что махачкалинский «Анжи» подставил Траоре с судебными приставами.

– Как вам первые игры Траоре за ЦСКА?

– Мне иногда смешно читать критиков. Если человек попал в штангу в матче с «Анжи», его надо сразу критиковать? Ребята, это не серьезно. Все у Ласина нормально. А вот «Анжи» повел себя не солидно как-то…

– Вы о чем?

– О той истории, когда накануне игры в Дагестане к Траоре пришли судебные приставы по поводу его неоплаченного кредита. Это нехорошо пахнет.

– Почему?

– Я это связываю с приходом в «Анжи» бригады – Доронченко и Мкртчана, которые просто решили таким образом выбить футболиста из колеи. Это какая-то дешевая подстава, ей богу. «Анжи» в свое время продал Ласина за миллионы и теперь придумывают эту историю с приставами, про 200 тысяч рублей кредита.

– Придумывают? Он не брал кредит?

– Конечно. Траоре получал в «Анжи» 2 миллиона евро, зачем ему оформлять кредит на 200 тысяч рублей? Ну где логика? Да Ласина даже не знает, как оформлять кредиты в России! То есть, я считаю, что это была спланированная акция, чтобы вывести человека из равновесия перед игрой. Некрасиво это, очень некрасиво! Наоборот, «Анжи» должен был тепло принять своего бывшего игрока, который, к слову, забил в два раз больше, чем Это'О. Траоре, кстати, и пострадал из-за Анжи.

– Это как же?

– Когда Гаджиев знал, что Ласина не до конца долечился после травмы и выпускал его в матче со «Спартаком», убивая его… А в данном случае, думаю, Сулейман Керимов не знает о том, кто подстроил всю эту историю с приставами. Надеюсь, выяснит. Потому что это все не солидно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Траоре Ласина
Комментарии (3)
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Aztec58
1470324055
Не солидно? Анжи - это вааще стрёмно, ага.
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cska-62
1470327720
Я не знаю обстоятельств дела, но вот версия Селюка не выдерживает просто никакой критики. Для того, чтобы вмешались судебные приставы, требуется судебное решение, потом вступление его в законную силу, затем передача исполнительного листа для возбуждения исполнительного производства и т.д., и т.п. В ходе всего этого долгого и чисто процессуального пути, Траоре мог обжаловать все решения, что затянуло бы явление к нему приставов ... Проще говоря, по гражданскому делу о непогашенном кредите, на "всё про всё" ушёл бы примерно ГОД. Месяцем больше - месяцем меньше... Так каким, интересно, образом, махачкалинский «Анжи» мог "подставить Траоре с судебными приставами"? У них в штате пророк? И он год назад знал не только о том, что Траоре перейдёт в ЦСКА, но и о том, что "Анжи" не покинет РФПЛ и будет в первом же туре сезона 2016/2017 играть именно с ЦСКА? Если так, то прошу назвать имя этого ПРОРОКА?! Это действительно ФЕНОМЕН! Или, что более вероятно, предлагаю вручить Селюку приз "Самая нелепая "клюква" сезона!"
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