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    Радимов: «Не стал бы действовать иначе»

    Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал решение КДК дисквалифицировать специалиста на три матча. Напомним, Радимов понес наказание за оскорбление делегата в матче четвертого тура первенства ФНЛ против «Енисея».

    «Полностью принимаю решение КДК, самого гуманного КДК. Но, вернись в ту ситуацию, я бы поступил точно так же. Я бы ему высказал всe в той же форме. Если делегат считает, что самое важное – это следить за тем, чтобы тренер не вышел за пределы технической зоны, то он глубоко ошибается», – заявил Радимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2016 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 августа 2016, 19:45

      Материться надо на тюркском... Это единственное полезное, чему смогли многие наши русские парни в советское время научиться у сослуживцев-узбеков. Хотя ребята они были в то время не плохими... Но большинство, которое из аулов, очень тёмное... Ну а жители Ташкента, Самарканда и Бухары от москвичей и ленинградцев по общеобразовательному уровню не отличались. Говорят, что сегодня всё изменилось... Не знаю... Но так называемые "талибы" в Москве - это те самые, из аулов... Сами по себе не злобные и безобидные, но если в вожаки у них пробьётся "отморозок", то пойдут за ним... Увы...

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      Рейтинг: +44

      AlMann 4 августа 2016, 15:22

      Мог бы, кроме слов, еще в рыло

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