Йиранек: «Буду очень рад, если «Спартаку» наконец-то удастся выиграть чемпионат»

Чешский защитник Мартин Йиранек признался, что следит за своими бывшими командами, выступающими в Премьер-лиге.

— Естественно. У нас в Чехии показывали по телевизору центральный матч первого тура российского первенства «Зенит»–«Локомотив». С удовольствием посмотрел игру. А потом, уже в интернете, удалось посмотреть матчи «Спартака» и «Томи».

— «Спартак» очень мощно начал сезон, разгромив в первом туре тульский «Арсенал» (4:0). В связи с этим снова начались разговоры о возможном чемпионстве красно-белых. Насколько они обоснованны?

— Я буду очень рад, если «Спартаку» наконец-то удастся выиграть чемпионат. У них вышло хорошее начало сезона, и это может стать отличным заделом. Сейчас для футболистов команды и тренерского штаба самое главное — не обращать внимания на разговоры в прессе и шаг за шагом идти к своей цели.