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Бердыев ждет топ-клуб в соперниках у «Ростова»

4 августа 2016, 09:59
41

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев остался доволен тем, что его команда смогла пройти «Андерлехт», обыграв его в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Мы понимали, что у «Андерлехта» нет другого выхода и нам нужно атаковать. Заранее знали те зоны, которые нам нужно будет использовать. что мы и сделали со вторым голом. По тактике мы предполагали, что «Андерлехт» будет играть именно так. В целом у них есть слабости в обороне, которыми мы и воспользовались, поэтому были изменения в составе.

В принципе, есть удовлетворение от выполненной работы. Хотелось бы, чтобы в следующей жеребьевке нам попался топ-клуб, болельщики «Ростова» заслужили его увидеть», – сказал Бердыев.

Напомним, что жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов пройдет 5 августа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Obojaemiy
1470294216
Бердыев - ты гордость России!!! Урал радуется твоим успехам!
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Nayturs
1470294678
Курбан Бекиевич спасибо Вам!
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Sanches 1204
1470295367
Молодцы!!
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babenko1977
1470295639
молодцы дончане
Ответить
vgarakh
1470296063
Спасибо Бекиевич! Спасибо ребята! Вы герои!
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nemolod
1470296355
Желаю Ростову попасть в групповой турнир ЛЧ!
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artturchik
1470296832
Бекиевич понимает что в группу не попасть, хочет хотя бы с топ клубом встретиться(
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franck_ribery
1470298004
Бердыев волшебник! Ростов красавцы! Перед матчем какой-то пи"д"ерский и конячий глоры неадекватно высказывались по поводу ответной игры! Ростов и вас порвет и в группу ЛЧ попадет и пройдет дальше! Удачи Ростову!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1470302033
Ребят! Не следует с пеной у рта кричать насколько велик Бердыев. Когда идет такой юношеский перебор, то это выглядит смешно, если не сказать карикатурно. Курбан Бекиевич по-большому счету еще никаких по-настоящему громких побед не одержал и фурора в Европах не произвел (вот только не надо тут про "Барсу" и т.п.). Кроме того, ваши песнопения никому, и в первую очередь самому тренеру, не нужны. Кому надо, тот и без ваших, порядком надоевших дифирамбов, все хорошо видит и понимает. А кому нет, те потом при первой же неудаче станут вас же всех и гнобить. Ну, ладно еще вас - вам ведь не привыкать. Только и ему же достанется! Только представьте себе на его месте близкого себе человека и поймете, как неприятно будет всем вашим родным эту грязь читать. Если вы настолько фанатично влюблены в "Ростов", то поберегите его тренера от возможных нападок, не вступайте в словесные перепалки, которыми вы никогда ничего не докажете своим оппонентам. От скандалов один вред и уж точно нет пользы никому, включая и сам футбол. Просто любите его и радуйтесь, что он у нас еще есть, причем порой весьма неплохой. А "Ростову", как, впрочем, и любому нашему клубу, несомненно, желайте удачи! Я присоединяюсь.
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compka
1470304849
а вам не жалко Гвардиолу? у него карьера в Сити только началась...
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