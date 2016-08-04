Бердыев ждет топ-клуб в соперниках у «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев остался доволен тем, что его команда смогла пройти «Андерлехт», обыграв его в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Мы понимали, что у «Андерлехта» нет другого выхода и нам нужно атаковать. Заранее знали те зоны, которые нам нужно будет использовать. что мы и сделали со вторым голом. По тактике мы предполагали, что «Андерлехт» будет играть именно так. В целом у них есть слабости в обороне, которыми мы и воспользовались, поэтому были изменения в составе.

В принципе, есть удовлетворение от выполненной работы. Хотелось бы, чтобы в следующей жеребьевке нам попался топ-клуб, болельщики «Ростова» заслужили его увидеть», – сказал Бердыев.

Напомним, что жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов пройдет 5 августа.