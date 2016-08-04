Йиранек: «В «Томи» все пошло не так, как я рассчитывал»

Чешский защитник Мартин Йиранек, который последний сезон провел в составе «Томи», вышедшей в Премьер-лигу в этом году, рассказал о той ситуации, которая сложилась вокруг его карьеры в Томске.

— Летом у вас закончился контракт с «Томью». Чем сейчас занимаетесь?

— Я нахожусь на родине, в Праге. Стараюсь поддерживать форму с помощью личного тренера. Мы занимаемся фактически каждый день, и могу заверить — я нахожусь в отличном физическом состоянии.

— Вы хотели бы продолжить карьеру в российской Премьер-лиге или готовы остаться в ФНЛ?

— Несмотря на то что по паспорту мне уже 37 лет, я чувствую в себе силы выступать на самом высоком уровне. К сожалению, пока никаких конкретных предложений мне не поступало, но время еще есть. Конечно, мне бы хотелось играть в премьер-лиге, но если не получится, то готов и к ФНЛ.

— Вы были одним из тех игроков, кто помог «Томи» вернуться в элиту российского футбола. Тем не менее контракт с вами решили не продлевать. Почему так сложилось?

— Мне самому эта ситуация не совсем понятна и кажется странной. Я отдал этому клубу три года, помог ему вернуться в высшую лигу и был одним из лидеров команды. В итоге все пошло не так, как я рассчитывал. Но в жизни бывает все, и я не падаю духом. Возможно, у меня еще будет вариант вернуться обратно.