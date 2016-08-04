Йиранек: «Спартак» выиграет и пройдет дальше»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек оценил перспективы столичного клуба на выход в следующий этап Лиги Европы.

«Спартак» выиграет и пройдет дальше. Но сделать это будет крайне непросто. Если вдруг АЕК забьет перым, отыграться будет нелегко. При таком раскладе киприоты просто окопаются в своей штрафной площади, станут обороняться всей командой. Но будем надеяться на лучший исход», – сказал Йиранек.

Напомним, что в четверг, 4 августа, московский клуб встретится в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЕКом.