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    Агент: «Самарис не стоит 20 миллионов»

    Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал интерес со стороны «Зенита» к полузащитнику «Бенфики» Андреасу Самарису.

    – Португальские СМИ сообщают об интересе «Зенита» к полузащитнику Самарису.

    – В прошлом году грек провел не все матчи. Неплохой опорник, сильный физически. Хорошо адаптировался. 20 миллионов? Столько он не стоит. Скорее всего, такие отступные прописаны в его контракте.

    – Если бы решение зависело от вас, кого бы рекомендовали взять “Зениту”?

    – Рафу Силву – сто процентов. А вот Самариса не советую.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 07:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 августа 2016, 16:08

      а что в португалии не знают про откаты????

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