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    «Эвертон» начал переговоры с «Вольфсбургом» по Дракслеру

    Английский клуб «Эвертон» готов побороться за полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера. Британцы уже начали переговоры со своими коллегами из немецкого клуба. Помешать такому развитию событий может действующий контракт футболиста с клубом, в котором существует опция, с прописанными отступными в размере 75 миллионов евро, которые вступают в силу с лета 2017 года.

    Ранее сам футболист объявил, что рассчитывает перебраться в «Арсенал». Год назад Дракслер перешел из «Шальке» в «Вольфсбург» за 36 миллионов.

    Источник: Independent.co.uk

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    04.08.2016 06:44
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