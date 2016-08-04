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    Симонян: «Главная программа Великобритании и США – лишить Россию ЧМ-2018»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что 11 российских футболистов подозреваются в употреблении допинга.

    «Можно ли назвать эту информацию очередной попыткой отнять у России чемпионат мира? Кампания велась и ведется, это главная программа Великобритании и США – лишить нас чемпионата мира–2018. Кто принимал допинг, а кто – нет, надо установить точно. Сборную России на этапе подготовки к чемпионату Европы–2016 тоже ведь проверяли на допинг, причем врывались и в пять, и в шесть утра, как будто нет другого времени.

    Какой может быть реакция ФИФА? ФИФА пока занимает определенную позицию, что чемпионат мира–2018 пройдет в России. А дальше будет оказываться дальнейшее давление, главное, чтобы ФИФА устояла. Джанни Инфантино, когда был в Москве дважды, четко подтвердил, что чемпионат мира пройдет в России. А то, что будут такие подковерные игры со стороны США и Англии, это абсолютно точно, к этому надо быть готовыми», – отметил Симонян.

    Источник: Газета.ру

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    04.08.2016 00:07
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 4 августа 2016, 15:15

      И это спортивный ресурс? Сборище либерастов.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Нас Много 4 августа 2016, 18:38

      Так иди на форум 1-го канала тв,там нет либерастов,только Басков,Билан,Лазарев,Леонтьев,короче,одни МУЖИКИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 августа 2016, 14:21

      Кругом одни враги, больше ни каких оправданий придумать не могут. Нужно срочно сплотиться вокруг лучезарного.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39

      SSodnek > vgarakh 5 августа 2016, 07:43

      Нет. Не враги. Просто реально понимай - когда США прокатили с ЧМ, все олимпийские передряги просто подготовка. Забрать ЧМ и провести его в Англии - это цель политиков. В принципе им на спорт и футбол наплевать. Но пошли на принцип.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      Niepel 4 августа 2016, 09:50

      Никита дорогой ты наш Павлович! А не пора ли тебе на законную пенсию? Шепуны дома пускать! Ни одной умной инициативы от вас, дорогой, не было! Сидите и поддакиваете всему, что не придумают бывшие комсомолята, за приличную зарплату! В том, что ЕВРО просрали и ваша большая "заслуга" уважаемый вы наш!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 августа 2016, 07:42

      Пургу гонит.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 4 августа 2016, 09:10

      90 лет,кругом враги)))

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 4 августа 2016, 09:24

      Срыв строительства стадионов и разворовывание денег, тоже происки Обамы, просто устроили так, что бы все думали, что это русские воруют.

      0
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > kykyi 4 августа 2016, 15:02

      по любому

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 07:31

      Никите Павловичу давно пора на покой.Очень давно.160 бездельников и пенсионеров засели в РФС,как клещ в мошонке. Никакого толку от них.Жалуются на судьбинушку и происки врагов !

      4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 августа 2016, 07:23

      зато стадионы останутся...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > bolela_16 4 августа 2016, 09:17

      Были б деньги содержать)) и 1 достроить)))

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 4 августа 2016, 06:56

      Пускай отбирают чм 2018 пускай путин и другии говнюки занемаются малоимущими и пенсионерами а то одна говорилня что жить стали лутше у меня пенсия 12000 тысяч а стаж 44 года позор говнюкам

      2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Vasilii1958 4 августа 2016, 08:01

      12000 тысяч = 12 миллионов
      довольно приличная пенсия)

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Vasilii1958 4 августа 2016, 09:26

      Если чемпионат отнимут, то дохера денег, вложенных в строительство стадионов, уже никогда не отобьются. Чтобы так говорить, надо быть абсолютно не думающим человеком. В этом весь и расчет - чемпионат хотят отобрать не потому, что это на статусе скажется - это так по карману ударит, как ни одни санкции не ударили. Только враги могут желать нам такого. А тебе если денег не хватает, пойди работать устройся куда-нибудь. И писать грамотно научись, а то на школьника больше похоже, который дедушкины слова просто повторил.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Smekaev 4 августа 2016, 17:38

      Ты хочешь сказать продажа билетов хоть как-то отобьют затраты на стадионы? Это ты на школьника похож больше )))))) посмотри сколько билеты стоят, сколько будет на каждом стадионе игр ))) и потом посмотри сколько вложено в стадион. А вот только потом показывай свое слабоумие.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Smekaev 4 августа 2016, 18:36

      Насчёт" по-карману ударит",это ты прав.Только по какому?По тому,который стадион Зенита строит?А насчёт прибыли,банк ВТБ разорился из-за Сочинской олимпиады.Там ничего не отбилось,одни убытки.И насчёт "устройся"..Ты нормальный? У человека 44 года стаж.В любой нормальной стране он бы после выхода на пенсию поехал бы путешествовать по миру,как это делают пенсионеры развитых стран,где сменяются руководители,которые не тащат всех своих (не самых умных представителей страны)друзей на хлебные должности.

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 4 августа 2016, 06:42

      Все это информационная война,не надо обращать внимание.

      -1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 4 августа 2016, 06:00

      У России прочнее админресурс. Лишить чего-то они не смогут, только пару десятков футболистов поймают на допинге, впрочем учитывая то, как играют, скорее всего и допинг не помог бы

      3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 августа 2016, 05:14

      Все и всегда во всем виноваты у нас! Когда тот же CAS решал споры в пользу российских ФК или игроков, то ничего не говорили, а как отказались принимать иск, так сразу "все против нас". Лучше бы внутреннюю коррупцию побороли, порядок навели во всех сферах, в том числе и в спорте! В США футбол ваще с 1996 года как таковой и за 20 лет смотрите как развились?! Отличные поля, посещаемость, сборная хорошо выступает (с 90 года стабильно попадает на ЧМ, а последние 2 ЧМ выход в плей-офф) и несколько раз континентальное первенство выигрывали. А наши? И чем же США виноваты, что наши ничего не могут выиграть? Может не внешние "враги" виноваты, а внутри надо искоренять коррупцию? Достали уже ныть, что все и всегда вокруг виноваты, страдалицы прям....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Алексей1988 4 августа 2016, 09:14

      Как корупционеры могут искоренить коррупцию?)))

      3
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