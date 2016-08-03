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    РФС получил от ФИФА официальный запрос по поводу допинг-проб футболистов

    РФС получил от ФИФА официальный запрос по поводу допинг-проб ряда футболистов. Напомним, ранее сообщалось, что в данный список попали полузащитники «Краснодара» и «Рубина» Сергей Петров и Руслан Камболов.

    «Российский футбольный союз подтверждает получение от ФИФА запроса относительно допинг-проб ряда игроков. Мы будем работать по данному вопросу со всеми уполномоченными организациями и окажем ФИФА всестороннее содействие», – заявил источник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2016 21:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 августа 2016, 16:05

      и что всеватага га.донов приедееь наших недофутболистов проверять... отстреливать пора англичан и америкосов... ну и их шестерок

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 07:39

      Хотелось бы знать фамилию этого мочеточника с РФС,который окажет всестороннее содействие ФИФА.

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      Рейтинг: +28

      Zelenyi 3 августа 2016, 23:38

      Надеюсь не уличат в применении попинга ВЕЛИЧАЙШИХ защитников ваську,сережку и лешку...

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 3 августа 2016, 21:25

      уже и до футбола добрались

      -1
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