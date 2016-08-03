РФС получил от ФИФА официальный запрос по поводу допинг-проб футболистов

РФС получил от ФИФА официальный запрос по поводу допинг-проб ряда футболистов. Напомним, ранее сообщалось, что в данный список попали полузащитники «Краснодара» и «Рубина» Сергей Петров и Руслан Камболов.

«Российский футбольный союз подтверждает получение от ФИФА запроса относительно допинг-проб ряда игроков. Мы будем работать по данному вопросу со всеми уполномоченными организациями и окажем ФИФА всестороннее содействие», – заявил источник.