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  • «Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов с «Андерлехтом»

«Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов с «Андерлехтом»

3 августа 2016, 20:45
73

В среду, 3 августа, «Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов. Соперник прежний – «Андерлехт». И цель прежняя – победа. Напомним, что первый матч, который состоялся в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:2. В Бельгии команде Курбана Бердыева нужно добыть или победу, или еще более результативную ничью. А как будет на деле – увидим уже очень скоро!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Андерлехт» – «Ростов». Начало в 21:45, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Андерлехт Ростов
Комментарии (73)
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vladimir-7
1470210314
Однако, счет будет 2:0 в пользу "Андерлехта". Всем привет из Ростова.
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melnicn
1470210601
Андерлехт - Ростов 2-0
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balaton78
1470211028
Вперед,Ростов! Все адекватные люди желают ПОБЕДЫ Российскому клубу! Остальные убейтесь головой об стену!
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андрей андреев
1470212292
Даже если продуем,Ростов уже вошёл в историю как команда без денег,без скамейки заняла 2место.Так что жалеть не о чем.
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Grigio
1470212479
Сколько же идиотов тут )) Я за наших в ЕК. Все же на общее работают. Сельмашу в очередной раз удачи, за них уже не стыдно!
Ответить
a-rakhmatov
1470213125
Тяжелый будет матч, но Курбан рвал Барсу в гостях......будем надеяться на чудо!
Ответить
balaton78
1470213168
Ростов-город, Ростов-Дон! Желто-Синий звездный небосклон. Улица Садовая, Скамеечка кленовая — Ростов-город, Ростов-Дон! Победы Российскому клубу!
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kachan63
1470215253
Разумеется, победа лучше, но и от ничеечки 3-3 не откажемся, чем чёрт не шутит! Удачи "Ростову"! И остальным российским клубам удачи в еврокубках!
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афоня72
1470241093
Удачи Ростову! Надо всем клубам очки набирать что-бы опять 6-команд в евро кубках играли.
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ArReal
1470243146
«Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов с «Андерлехтом»...поправочка-не второй, а последний...в этом году)
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