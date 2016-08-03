«Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов с «Андерлехтом»

В среду, 3 августа, «Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов. Соперник прежний – «Андерлехт». И цель прежняя – победа. Напомним, что первый матч, который состоялся в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:2. В Бельгии команде Курбана Бердыева нужно добыть или победу, или еще более результативную ничью. А как будет на деле – увидим уже очень скоро!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Андерлехт» – «Ростов». Начало в 21:45, не пропустите!