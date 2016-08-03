Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сафонов: «Ждать сразу от «Рубина» феерии не стоит»

    Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов оценил активные действия казанского «Рубина» на трансферном рынке в прошедшее межсезонье.

    – Как для себя объясняете звонкие покупки «Рубина»?

    – Он впервые выиграл золотые медали в 2008-м – в год 50-летия клуба. Похоже, к очередному юбилею в Казани вновь собирают чемпионский состав. Взяли испанского тренера, под него из Европы охотно идут футболисты. В матче с «Амкаром» очень понравился нападающий Жонатас. Сонг, Рочина, Самуэль Гарсия, Серхио Санчес, Лестьенн – тоже серьезные фигуры. Как и Самбрано, защитник сборной Перу. Но ждать сразу от «Рубина» феерии не стоит. Пока идет притирка. Вот к зиме легионеры должны освоиться.

    – Если б не лимит, в основе «Рубина» выходил бы только Рыжиков?

    – На мой взгляд, из россиян неприкасаемых там трое – Рыжиков, Набиуллин и Оздоев. Надеюсь, будет шанс проявить себя у Жемалетдинова с Махатадзе. Первый здорово провел концовку прошлого сезона в «Локомотиве». Второй считался одной из главных звездочек в юношеской сборной России 1998 года рождения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2016 06:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11