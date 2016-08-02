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    Челоянц: «Карпин – оптимальный вариант для сборной»

    Акционер «Армавира» Джеван Челоянц поделился своим мнением о кандидатах на пост главного тренера сборной России.

    «Абсолютно заслуженно Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак входят в число кандидатов на пост тренера сборной России, это логично. Но при всем уважении к их тренерским талантам и качествам, на мой взгляд, самый оптимальный и готовый вариант для сборной России – Валерий Карпин. Если РФС сделает выбор в пользу него, то это будет правильное и продуманное решение. Валерий по всем параметрам подходит к этой работе. Почему? Карпин действительно вырос как тренер за все эти годы. Мало кто знает, но Валерий пока самый успешный тренер «Спартака» построманцевской эпохи», – заявил Челоянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2016 20:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 8 августа 2016, 08:06

      Где бы он не тренировал все идет к краху . Спартак, испанский клуб, Армарив

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 августа 2016, 21:39

      Правильно Карпину до кучи не хватает как раз позора со сборной :))))

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