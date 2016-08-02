Челоянц: «Карпин – оптимальный вариант для сборной»

Акционер «Армавира» Джеван Челоянц поделился своим мнением о кандидатах на пост главного тренера сборной России.

«Абсолютно заслуженно Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак входят в число кандидатов на пост тренера сборной России, это логично. Но при всем уважении к их тренерским талантам и качествам, на мой взгляд, самый оптимальный и готовый вариант для сборной России – Валерий Карпин. Если РФС сделает выбор в пользу него, то это будет правильное и продуманное решение. Валерий по всем параметрам подходит к этой работе. Почему? Карпин действительно вырос как тренер за все эти годы. Мало кто знает, но Валерий пока самый успешный тренер «Спартака» построманцевской эпохи», – заявил Челоянц.