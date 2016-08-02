Нападающий сборной Польши Милик перешел в «Наполи»

«Наполи» официально объявил о переходе нападающего сборной Польши Аркадиуша Милика в стан неаполитанского клуба. К сожалению, пресс-служба клуба не сообщает подробности сделки: ни сумму трансфера, ни срок контракта.

Специалисты оценили трансфер 22-летнего футболиста в 31 миллион евро. «Аякс» получит еще 4 миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне Аркадиуш Милик провел в составе амстердамского клуба 31 встречу. За это время он забил 21 гол в ворота соперников.