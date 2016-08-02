Агент: «Погребняк может остаться в «Динамо»

Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Павла Погребняка, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

«Работаем над поисками европейского клуба для Погребняка. Приоритетен ли для Павла вариант продолжения карьеры именно в Европе? Нет. Все будет зависеть от «Динамо». Насколько для клуба будет выгодно то или иное предложение. Если не будет подходящих вариантов, то Погребняк останется в «Динамо», с которым у него действующий контракт. Павел хочет играть. Он еще голоден до футбола», – сказал Артемов.

Напомним, в прошедшем сезоне 32-летний футболист провел за «Динамо» 16 матчей, в которых забил один гол.