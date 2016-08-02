Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер против перехода в «Зенит», сообщает ED. Он готов остаться в своей нынешней команде. В случае, если футболист решится покинуть голландский чемпионат, то он рассчитывает пополнить один из топ-клубов Европы.

Напомним, что именно Проппер должен был заменить бельгийского легионера «Зенита» Акселя Витселя. В прошлом сезоне Проппер сыграл за ПСВ 33 матча, в которых забил 10 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.