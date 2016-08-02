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    Проппер против перехода в «Зенит»

    Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер против перехода в «Зенит», сообщает ED. Он готов остаться в своей нынешней команде. В случае, если футболист решится покинуть голландский чемпионат, то он рассчитывает пополнить один из топ-клубов Европы.

    Напомним, что именно Проппер должен был заменить бельгийского легионера «Зенита» Акселя Витселя. В прошлом сезоне Проппер сыграл за ПСВ 33 матча, в которых забил 10 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 13:57
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 августа 2016, 15:04

      Если ты нормальный и умный человек , то не ходи в этот бомжатский табор, поломаешь себе жизнь и карьеру.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 августа 2016, 22:27

      А давайте по приколу ему сделаем зарплату в 10 раз больше, чем он сейчас получает, и возьмем его к себе уборщиком на базу футбольного клуба! А чё, понтово - а кто у вас тут чистоту наводит?? Да мистер Проппер, ёпт!!! Не обеднеем авось.

      -1
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      Рейтинг: -25

      Топс 2 августа 2016, 17:19

      зенит на дне

      -2
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 2 августа 2016, 16:58

      жалко,что не перешел
      а то всю базу "Зениту" вымыл бы
      с ним на базу чище в 2 раза быстрее

      7
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 2 августа 2016, 16:52

      Ребят, вот я не фанат Зенита, но все же интересно, а ваши спартаки, динамо и локомотивы хоть что-то показывают в еврокубках? На квалификациях слетают постоянно! И игроков тот же спартак не дешевых покупает, если что!!! Прежде чем гнобить других, на свои клубы посмотрите. Если бы не зеня и цска мы бы на уровне Армении какой нибудь были в таблице кэфов уефа!!! ПС: не удивлюсь, если Спартак не пройдет АЕК ))))

      7
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Алексей1988 2 августа 2016, 17:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если бы не Спартак, у России не было бы высокого рейтинга. Основной рейтинг страны ещё во времена золотых чемпионатов приносил именно Спартак.

      -9
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      Рейтинг: +368

      mik1954 > Алексей1988 2 августа 2016, 17:13

      Чего им объяснять, зависть по имени жаба эту морковскую шушеру душит, что времена их миновали. Ментовские успехи закончились в день смерти Берии, мясные это вообще беспросвет, впереди всех лишь по смене тренеров а паровоз со времен Союза зовется пятым колесом, каким он по сию пору и остается....

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Зенит оле оле ола 2 августа 2016, 17:43

      С зеркалом разговаривать - первый признак шизофрении.

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > mik1954 2 августа 2016, 17:45

      Напомню, чтобы выступать напрямую в группу ЛЧ с 1 места чемпионата - нужен рейтинг. Тоже самое со 2-м по значимости еврокубком. А теперь вспомни что сделали бомжи, паровозы и кони для этого?

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > mik1954 2 августа 2016, 19:14

      Сынок, как это Локо может по сию пору оставаться пятым колесом, когда четвёртое - Торпедо уже слетело?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Алексей1988 2 августа 2016, 19:27

      а зеня или цска показывают высочайший уровень в еврокубках?))) В цска даже свой рекордсмен есть в еврокубках.......! Рейтинг это все не объективные данные, и встреча с обычными европейскими середнячками это подтверждает постоянно! О каком ты уровне говоришь?)))

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > diadushka 3 августа 2016, 18:29

      Спартак когда играл в группе ЛЧ? Не говоря уже о выходе из группе. А Зенит и ЦСКА когда попадали и выходили? Загугли и сам поймешь ответ на свой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 > Apocalypse 16 ноября 2018, 15:32

      что же это выходит, все актеры, репетирующие перед зеркалом, - шизофреники?

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 2 августа 2016, 16:04

      Жаль ,и это ожидаемо было ,что откажет .Уровень у него повыше Витселя ,25 лямов стоит

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      Рейтинг: +430

      andr2112 2 августа 2016, 15:59

      Проппер, сам того не подозревая, в очередной раз "пропер" Зенит)

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 августа 2016, 15:32

      ребят ищите лучше игроков типа Халка, это'о и прочих продажных парней!
      Те кто в первую очередь думают о карьере, нежели о деньгах, в чемпионат мудко не поедут

      2
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      Рейтинг: -3

      acergu 2 августа 2016, 15:18

      Алекс)

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 августа 2016, 15:18

      В Зинку теперь хорошие игроки не пойдут, да и играть негде))))))))))))))))))

      На стадионе на Крестовском острове в Петербурге ветром оторвало часть обшивки крыши, информирует "Радио Балтика". Сообщается, что на высоте повисли листы металла, которыми обшит свес кровли.

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