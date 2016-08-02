«Сельта» предлагает 10 миллионов «Барселоне» за Рафинью

Полузащитник Рафинья Алькантара в текущее межсезонье может сменить «Барселону» на «Сельту», за которую он уже выступал в сезоне-2013/14, сообщает El Desmarque Vigo. Президент «Сельты» Карлос Моуриньо во вторник должен прибыть в Каталонию для проведения переговоров с представителями игрока и клуба.

Известно, что в контракте бразильского футболиста есть пункт, в котором указана сумма отступных – 75 миллионов евро. «Сельта» готова предложить «Барселоне» 10 миллионов с условием, что за каталонским клубом будет закреплено право впоследствии выкупить игрока обратно. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.