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    «Крылья Советов» надеются выкупить права на Молло

    По словам заместителя генерального директора «Крыльев Советов» Зураба Циклаури, его клуб собирается выкупить права на полузащитника «Сент-Этьена» Йоана Молло, который играл за самарцев на правах аренды в прошлом сезоне.

    «Мы не отказались от идеи пригласить Молло, но сначала нужно договориться с «Сент-Этьеном», а потом с игроком по личному контракту.

    Пока это не удается сделать в рамках имеющихся на сегодняшний день средств. Но мы на связи с футболистом», – сказал Циклаури.

    Молло сыграл за «крылышек» в 23-х матчах прошлого розыгрыша РФПЛ, оформив в них шесть голевых передач.

    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2016 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 3 августа 2016, 00:44

      Ткачука верните))ну и Молло купите и будет супер все

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 августа 2016, 19:54

      Надо бы постараться.

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      Рейтинг: +10

      JuN1or163 2 августа 2016, 17:57

      Всегда пожалуйста,но раскошелиться придётся!

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