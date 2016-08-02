Арустамян: «Черчесов ждет решения РФС по сборной, у него есть устная договоренность»

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что Станислав Черчесов имеет устную договоренность с РФС о назначении на пост главного тренера сборной России. При этом он отметил, что предложение 52-летнему специалисту готов также сделать «Андерлехт».

«После ухода Слуцкого первую встречу Мутко провел с Черчесовым, стороны достигли договоренности, потом начали заниматься бумажными делами. Затем уже были встречи с Бердыевым, Семаком, Бородюком.

«Андерлехт» готов был рассмотреть кандидатуру Черчесова на пост главного тренера, но стало известно, что он ни с кем не ведет переговоров, поскольку имеет устную договоренность с РФС. Черчесов ждет решения РФС», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».