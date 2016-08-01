Кононов: «Результат матча с «Томью» отображает расстановку сил на поле»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отметил, что победа над «Томью» (3:0) в матче первого тура РФПЛ получилась заслуженной. По словам специалиста, «быки» на протяжении всей встречи имели преимущество над соперником.

– Сложный первый тайм выдался, мы владели преимуществом, но «Томь» хорошо защищалась. Нам не хватало точности перед штрафной, но хорошо, что забили. Нашли хороший момент и исполнили его. Этот гол был важен. Во втором тайме «Томь» начала раскрываться, мы нашли свободные зоны, проводили много атак, могли забить больше двух голов. В целом, я думаю, мы владели преимуществом, и результат говорит об этом.

– Тот академичный стиль, который «Краснодар» показал в матче против «Томи», вы и хотите видеть в играх против слабых и сильных соперников?

– Очень тяжело играть, когда вся команда защищается в своей штрафной площади. Здесь играть очень быстро или верховыми передачами, я считаю, неправильно, потому что будут потери мяча, атаки соперника. Я думаю, мы поступаем правильно, играя так, такой стиль позволяет рассчитать оборону соперника, и у него появляются свободные зоны. Нам не хватило по первому тайму того, где мы могли бы еще академичнее сыграть.