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    Верхулст: «Арсенал» интересуется Ломбертсом»

    Сантуш Верхулст, агент защитника питерского «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что предметный интерес к его клиенту проявляет лондонский «Арсенал». По информации источника, сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.

    «Да, «Арсенал» действительно интересуется Ломбертсом. Только он находится не в шорт-листе, а в лонг-листе. Арсен Венгер лично не связывался с нами, но представитель спортивного менеджмента клуба выходил на связь. Пока Нико не торопится с решением, все нужно обсуждать с руководством «Зенита», – заявил Верхулст.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.08.2016 13:42
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