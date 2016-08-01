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    Боли: «Врба приведет «Анжи» к успеху»

    Форвард «Анжи» Янник Боли прокомментировал работу с главным тренером Павелом Врбой. В частности, футболист выразил уверенность, что специалист приведет махачкалинский клуб к высоким результатам.

    «Врба дал нам новое видение футбола. При нем в команде появились определенные правила, к которым всем нам нужно привыкнуть. Он является требовательным тренером, но это делается для того, чтобы клуб как можно выше находился в турнирной таблице. Я думаю, что он обладает нужными качествами для того, чтобы привести «Анжи» к успеху», – отметил Боли.

    Источник: ТАСС

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    01.08.2016 13:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      marshal9 1 августа 2016, 17:36

      у анжи хорошая кома поэтому всё может быть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 1 августа 2016, 15:42

      А ты поддержи, побольше голов!

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