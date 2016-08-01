КДК РФС рассмотрит поведение Радимова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера «Зенит-2» Владислава Радимова в матче первенства ФНЛ против красноярского «Енисея».

«По матчу «Енисей» – «Зенит-2» мы будем рассматривать оскорбительное поведение главного тренера гостей Владислава Радимова в отношении делегата – ненормативная лексика и так далее. Радимов приглашен на заседание, запрошены объяснения у всех участников инцидента», – сказал Григорьянц.