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    КДК РФС рассмотрит поведение Радимова

    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера «Зенит-2» Владислава Радимова в матче первенства ФНЛ против красноярского «Енисея».

    «По матчу «Енисей» – «Зенит-2» мы будем рассматривать оскорбительное поведение главного тренера гостей Владислава Радимова в отношении делегата – ненормативная лексика и так далее. Радимов приглашен на заседание, запрошены объяснения у всех участников инцидента», – сказал Григорьянц.

    Источник: ТАСС

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    01.08.2016 12:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      Футболист1248455 2 августа 2016, 19:40

      Дисквалифицировать Радимова на 5 матчей и засчитать техническое поражение Зениту-2 3*0 за оскорбление делегата матча.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 августа 2016, 13:43

      любят радимову большие дисквы давать в кудыку мудку

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 августа 2016, 13:56

      Ну не выдержали у мужика нервы. и что с того проблему делать.

      -2
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 1 августа 2016, 12:43

      Мудко отмажит два иуды

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Vasilii1958 1 августа 2016, 15:03

      мУДКО и мЮЛЕР

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